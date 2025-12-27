Россиян предупредили о мошенничестве с игрой «Тайный Санта»

Отмечается, что россиянам в сети предлагают заплатить 1000 рублей за «подарок незнакомцу», чтобы выиграть 5000 рублей или новый айфон. После ввода данных карты просят ввести код из СМС от банка. Как уточнили в Роскачестве, часто люди не читают сообщения, телефон сам подставляет цифры, и стоит один раз нажать «подтвердить», как со счета спишут в десять раз больше первоначальной суммы.

Россиян предупредили о мошенничестве с игрой «Тайный Санта». Об этом 27 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на Роскачество.

