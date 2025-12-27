Рязань
Путин посетил один из пунктов управления войск СВО и заслушал доклады
Глава государства заслушал доклад начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Военнослужащие сообщили Путину о взятии под контроль городов Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. Также под контролем РФ находятся населенные пункты Степногорск в Запорожской области, Родинское и Артемовка в ДНР. Путин заявил, что создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами.

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Об этом сообщило ТАСС.

Глава государства заслушал доклад начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Военнослужащие сообщили Путину о взятии под контроль городов Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Также под контролем РФ находятся населенные пункты Степногорск в Запорожской области, Родинское и Артемовка в ДНР.

Путин заявил, что создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами.