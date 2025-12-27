Путин посетил один из пунктов управления войск СВО и заслушал доклады
Глава государства заслушал доклад начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Военнослужащие сообщили Путину о взятии под контроль городов Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. Также под контролем РФ находятся населенные пункты Степногорск в Запорожской области, Родинское и Артемовка в ДНР. Путин заявил, что создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами.
