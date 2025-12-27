Опубликован прогноз погоды на 28 декабря в Рязанской области

В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области составит ночью −8…−3°С, днем — −6…−1°С.