Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.50 27/12 08:03
Нал. EUR 92.80 / 93.90 27/12 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
Вчера 16:45
445
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
Вчера 10:32
468
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 093
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
399
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды на 28 декабря в Рязанской области
В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области составит ночью −8…−3°С, днем — −6…−1°С.

Опубликован прогноз погоды на 28 декабря в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица.

Ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит −8…−3°С, днем — −6…−1°С.