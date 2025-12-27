Рязань
На здании рязанского правительства появилась новогодняя проекция
На здании рязанского правительства появилась новогодняя проекция. Об этом сообщила «Медиарязань».

На здании облправительства на улице Ленина появилась проекция, посвященная празднованию Нового года. На изображении присутствует Снежанушка — символ Новогодней столицы России.

Фото: «Медиарязань».