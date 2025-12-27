На здании рязанского правительства появилась новогодняя проекция
На здании облправительства на улице Ленина появилась проекция, посвященная празднованию Нового года. На изображении присутствует Снежанушка — символ Новогодней столицы России.
Фото: «Медиарязань».