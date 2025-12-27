Игуменом Иоанно-Богословского монастыря стал иеромонах Тихон (Белов)
Епископ Касимовский и Сасовский Исаакий освобожден от обязанностей игумена Иоанно-Богословского мужского монастыря села Пощупово Рыбновского района. Соответствующее прошение подал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Игуменом Иоанно-Богословского мужского монастыря села Пощупово Рыбновского района назначен иеромонах Тихон (Белов). Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви.
Решение принято на заседании синода РПЦ.
Фото взято с сайта Рязанской епархии.