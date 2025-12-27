Рязань
В районе села Ерахтур Шиловского района пропали 70-летний Александр Евстафьевич и 60-летний Владимир. 27 декабря они выехали на автомобиле и заблудились. Координаты потерявшихся известны, но добраться до них возможно только на снегоходе, отметили в посте. Владельцев снегоходов, которые могут выехать в село и эвакуировать мужчин, попросили связаться по телефону: 8 (800) 700-52-54.

Двое рязанцев заблудились на автомобиле, для их эвакуации нужны снегоходы. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

В районе села Ерахтур Шиловского района пропали 70-летний Александр Евстафьевич и 60-летний Владимир. 27 декабря они выехали на автомобиле и заблудились.

Координаты потерявшихся известны, но добраться до них возможно только на снегоходе, отметили в посте.

Владельцев снегоходов, которые могут выехать в село и эвакуировать мужчин, попросили связаться по телефону: 8 (800) 700-52-54.