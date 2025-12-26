Жителям Шиловского района рассказали о работе ЗАГСа в новогодние праздники

Сектор ЗАГС Шиловского района приостанавливает работу на период новогодних праздников. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года учреждение будет закрыто. Прием граждан возобновится с 12 января 2026 года.

Жителям района рекомендуют учитывать график при планировании визитов и оформлении документов.