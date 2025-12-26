«Зелёный сад — наш дом» анонсировал скорый старт продаж в третьей очереди ЖК «Гранд Комфорт» в Жуковском
Жилой комплекс комфорт-класса расположен в 30 минутах от Москвы, на берегу реки Быковка. Проект включает в себя:
- 4 жилых дома;
- двухуровневый подземный паркинг;ъ
- игровые и спортивные площадки;
- новый детский сад во дворе;
- пристройки к школам;
- площадку для выгула собак;
- бельчатник, фонтан;
- благоустройство набережной;
- сквер им. Героя России лётчика А. Квочура.
В компании отметили, что «Гранд Комфорт» отличается инновационными инженерными решениями и вау-инфраструктурой. Рядом с жилым комплексом находятся поликлиника, бассейн, детские центры, ветклиника, магазины, ПВЗ и фитнес-центры, мемориальный парк.
Третья очередь ЖК — это дом на 3 подъезда и 422 квартиры.
Узнать о старте продаж третьей очереди можно по
Застройщик ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — ПРЕМЬЕР». Проектная декларация № 50-003773