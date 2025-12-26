Рязань
«Зелёный сад — наш дом» анонсировал скорый старт продаж в третьей очереди ЖК «Гранд Комфорт» в Жуковском

Жилой комплекс комфорт-класса расположен в 30 минутах от Москвы, на берегу реки Быковка. Проект включает в себя:

  • 4 жилых дома;
  • двухуровневый подземный паркинг;ъ
  • игровые и спортивные площадки;
  • новый детский сад во дворе;
  • пристройки к школам;
  • площадку для выгула собак;
  • бельчатник, фонтан;
  • благоустройство набережной;
  • сквер им. Героя России лётчика А. Квочура.

В компании отметили, что «Гранд Комфорт» отличается инновационными инженерными решениями и вау-инфраструктурой. Рядом с жилым комплексом находятся поликлиника, бассейн, детские центры, ветклиника, магазины, ПВЗ и фитнес-центры, мемориальный парк.

Третья очередь ЖК — это дом на 3 подъезда и 422 квартиры.

Узнать о старте продаж третьей очереди можно по ссылке.

Застройщик ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — ПРЕМЬЕР». Проектная декларация № 50-003773 от 16.12.2025. Подробности на сайте наш. дом. рф.