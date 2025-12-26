Зеленский согласился на выборы и референдум

Проведение выборов и референдума на Украине планируют закрепить в будущем мирном соглашении. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Лента. ру».

По его словам, наработанные инициативы по организации голосования будут включены в план урегулирования конфликта. Зеленский согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов, однако подчеркнул, что для этого прежде всего нужно обеспечить безопасность.

Также украинский лидер сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован примерно на 90%. По его словам, с американской стороной еще предстоит обсудить вопросы гарантий безопасности и территориального урегулирования.