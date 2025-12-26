Зеленский объявил о предновогодней встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей личной встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится по результатам переговоров в Майами 21-22 декабря. Соответствующая информация была размещена в его Telegram-канале. «Многое может решиться до Нового года», — отметил Зеленский. Согласно информации от Kyiv Post, если все будет идти по намеченному графику, визит ожидается 28 декабря. Зеленский отметил, что достигнута договоренность о проведении встречи «на высшем уровне» с Трампом. Он также сообщил, что решение о встрече с Трампом было принято после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова о результатах переговоров в Майами. По словам президента, встреча состоится в ближайшее время, и Киев стремится «не терять ни дня».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей личной встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится по результатам переговоров в Майами 21-22 декабря. Соответствующая информация была размещена в его Telegram-канале.

«Многое может решиться до Нового года», — отметил Зеленский.

Согласно информации от Kyiv Post, если все будет идти по намеченному графику, визит ожидается 28 декабря.

Зеленский отметил, что достигнута договоренность о проведении встречи с Трампом «на высшем уровне».

Он также сообщил, что решение о встрече приняли после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова о результатах переговоров в Майами. По словам президента, встреча состоится в ближайшее время, и Киев стремится «не терять ни дня».