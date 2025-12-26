Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 79.00 / 79.00 26/12 10:55
Нал. EUR 92.40 / 93.37 26/12 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
45 минут назад
101
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
642
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
322
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
424
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Зеленский объявил о предновогодней встрече с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей личной встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится по результатам переговоров в Майами 21-22 декабря. Соответствующая информация была размещена в его Telegram-канале. «Многое может решиться до Нового года», — отметил Зеленский. Согласно информации от Kyiv Post, если все будет идти по намеченному графику, визит ожидается 28 декабря. Зеленский отметил, что достигнута договоренность о проведении встречи «на высшем уровне» с Трампом. Он также сообщил, что решение о встрече с Трампом было принято после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова о результатах переговоров в Майами. По словам президента, встреча состоится в ближайшее время, и Киев стремится «не терять ни дня».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей личной встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится по результатам переговоров в Майами 21-22 декабря. Соответствующая информация была размещена в его Telegram-канале.

«Многое может решиться до Нового года», — отметил Зеленский.

Согласно информации от Kyiv Post, если все будет идти по намеченному графику, визит ожидается 28 декабря.

Зеленский отметил, что достигнута договоренность о проведении встречи с Трампом «на высшем уровне».

Он также сообщил, что решение о встрече приняли после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова о результатах переговоров в Майами. По словам президента, встреча состоится в ближайшее время, и Киев стремится «не терять ни дня».