В загородной резиденции «Поляна» от «Мармакс» появится падел‑корт. Девелопер впервые анонсировал проект одного из самых современных форматов отдыха.

Проект задуман как целостная среда, где природное окружение сочетается с привычными городскими сервисами, а активность становится частью повседневного ритма.

Отмечается, что выбор падел-тенниса для спортивной инфраструктуры «Поляны» напрямую связан с этой логикой. Формат подходит людям разного возраста и уровня подготовки, не требует длительного обучения и легко вписывается в загородный ритм.

Корт для падела станет частью современного спортивного кластера и будет доступен только резидентам. При его проектировании особое внимание уделено интеграции в окружающее пространство: архитектурное решение и материалы подбираются так, чтобы спортивный объект выглядел естественным продолжением территории и гармонично вписывался в общий ландшафт «Поляны».

В компании отметили, что проект создается как социальная точка притяжения. Совместные активности, неформальное общение и внезапные встречи формируют живую среду и усиливают ощущение загородного комфорта. Такая инфраструктура создаёт дополнительные сценарии для отдыха и взаимодействия, постепенно объединяя людей со схожим образом жизни.

«Мы смотрим на инфраструктуру через призму реальной жизни людей. Падел — это формат без порога входа. Не нужно планировать тренировку заранее — достаточно выйти на территорию и присоединиться. В загородной среде такие спонтанные сценарии особенно ценны», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».