В Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи сообщают, что у них не работает веб-версия, у некоторых пользователей не отправляются сообщения. Также не работают боты, а в отдельных даже мобильное приложение. Также ошибки в работе приложения наблюдаются за границей.

В Telegram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает RT.

