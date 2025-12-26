В супермаркете в ДНР мужчина устроил стрельбу из автомата

В супермаркете в ДНР мужчина устроил стрельбу из автомата. Об этом сообщило республиканское управление МВД.

Отмечается, что мужчина вошел в магазин и открыл стрельбу из автомата вечером 25 декабря. Также есть информация о том, что он удерживал заложников.

«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину», — говорится в сообщении МВД по ДНР.

Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram-канал МВД по ДНР.