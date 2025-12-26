В селе Заборье Рязанского района построили новый водозаборный узел

В селе Заборье Рязанского района завершили строительство нового водозаборного узла. Об этом сообщает ГТРК «Ока». Новый водозаборный узел построили по требованию прокуратуры.

Новый водозаборный узел построили по требованию прокуратуры. В ходе первой инспекции объект осмотрели представители коммунальных служб и жители села.

По словам жителей Заборья, проблема с водой сохранялась около десяти лет: в выходные дни летом вода зачастую полностью пропадала. Решение проблемы оказалось на глубине 60 метров — именно там установлен водоподъемный насос производительностью 16 кубометров воды в час.

Фото: кадр с эфира ГТРК «Ока».