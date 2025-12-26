В Ряжском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
В пятницу, 26 декабря, на 7-м километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ-21120» с грузовиком Volvo. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.