В Ряжском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

В пятницу, 26 декабря, на 7-м километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ-21120» с грузовиком Volvo. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, сообщили в региональной Госавтоинспекции.