В Рязанской области выявили более 20 нарушений ПДД среди водителей автобусов

В Рязанской области 25 декабря прошли рейды ГАИ по пресечению нарушений ПДД водителями междугородних автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе мероприятий инспекторы выявили более 20 нарушений ПДД — водители автобусов привлечены к ответственности. В ГАИ уточнили, что профилактические действия направлены не только на выявление нарушителей, но и на устранение условий, способствующих авариям.