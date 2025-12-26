В Рязанской области произошло ДТП с «Газелями»

Отмечается, что авария случилась вечером в пятницу, 26 декабря, на перекрестке около деревни Кауровка Касимовского округа. Столкнулись две «Газели». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.