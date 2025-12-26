В Рязанской области осудят водителя грузовика за смертельное ДТП

В мае 2025 года 55-летний обвиняемый осуществлял транзитный рейс по территории Ряжского района на грузовом автомобиле с полуприцепом. Из-за утомления он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай». 50-летний водитель легковушки погиб. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы с лишением «прав» до трех лет. Уголовное дело направлено в Ряжский районный суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области осудят водителя грузовика за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В мае 2025 года 55-летний обвиняемый осуществлял транзитный рейс по территории Ряжского района на грузовом автомобиле с полуприцепом. Из-за утомления он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай».

50-летний водитель легковушки погиб.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы с лишением «прав» до трех лет.

Уголовное дело направлено в Ряжский районный суд для рассмотрения по существу.