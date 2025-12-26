Рязань
В Рязанской области на кассах заблокировали 1,5 млн продаж небезопасных товаров
В Рязанской области в 2025 году благодаря автоматизированному контролю на кассах предотвратили более 1,5 млн попыток продажи товаров, не соответствующих требованиям безопасности и законодательства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Чаще всего система блокировала продажи контрафактной и просроченной молочной продукции, пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

Среди основных нарушений: повторное использование кодов маркировки, «серый» импорт, отсутствие данных о вводе товара в оборот, некорректные или неподтвержденные коды, истекший срок годности, а также продукция, запрещенная Роспотребнадзором или Россельхознадзором. Наибольшую активность зафиксировали в категориях молочной продукции, пива и слабоалкогольных напитков, а также соков и безалкогольных напитков.