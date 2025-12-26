В Рязанской области инвалид получит компенсацию за покупку средств реабилитации

Установлено, что женщине ежемесячно нужны однокомпонентные дренируемые уроприемники. Однако с середины июня по сентябрь женщина покупала их за свой счет, потому что технические средства реабилитации выданы не были. Прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала обязать региональное отделение соцфонда возместить затраченные средства, а также выплатить компенсацию морального вреда.

