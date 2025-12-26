Замдиректора рязанской организации предстанет перед судом

Рязань
Органами следствия установлено, что обвиняемый злоупотребил служебными полномочиями для получения оплаты по договору о реконструкции школы в селе Тюшево Рязанского района. С ноября 2023 года по октябрь 2024 года он допустил нецелевое использование денег, изначально выделенных на строительство многоквартирного дома в Рыбном. Эти средства незаконно перевели подрядчикам, привлеченным к завершению реконструкции школы. В итоге строительство жилого дома не смогли завершить, контракт с муниципальным образованием расторгли, включили организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

В Рязани осудят заместителя гендиректора коммерческой организации за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Органами следствия установлено, что обвиняемый злоупотребил служебными полномочиями для получения оплаты по договору о реконструкции школы в селе Тюшево Рязанского района.

С ноября 2023 года по октябрь 2024 года он допустил нецелевое использование денег, изначально выделенных на строительство многоквартирного дома в Рыбном. Эти средства незаконно перевели подрядчикам, привлеченным к завершению реконструкции школы.

В итоге строительство жилого дома не смогли завершить, контракт с муниципальным образованием расторгли, включили организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Ущерб составил 59 миллионов рублей.

Обвиняемому грозит до четырех лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Рязани.