Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
45 минут назад
101
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
642
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
322
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
424
В Рязани массово отключат холодную воду 26 декабря
Информацию разместил «Водоканал». Причина отключения не называется.

В Рязани массово отключат холодную воду 26 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет c 10:00 до 12:00 по адресам:

  • Васильевская 1 (церковная лавка), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад № 21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ № 11), 16, 17, 23;20 (бизнес центр Триумф), 20к 1, 20к 2,18,22
  • Васильевский переулок 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27), 9, 10;
  • Васильевский проезд 3, 4, 7 (МБОУ Школа № 75), 8;
  • Зубковой 21, 21 корп. 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а (МБОУ Школа № 51 Центр образования), 22а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 23, 23а (МАДОУ Детский сад № 149), 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 25, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 26 В (МБДОУ Детский сад № 7), 26, 26 корп.1, 26б (МБДОУ Детский сад № 157), 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 27 корп. 3 (ГБУ РО ГКБ № 11), 27 корп.3, 27 корп.4, 28, 28 корп.1, 29 (МБОУ Школа № 71), 29 корп.1, 30, 30 корп.2, 30 корп.3, 30 В, 30корп. 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 31а, 33, 30А (Спортивная школа Капитан);
  • Новоселов 34 корп.4, 42, 44, 45 корп.1, 46, 48, 48 корп.2, 48 корп.3, 50, 50 корп.1, 50 корп.2, 51, 53, 53 корп.1, 53 корп.3, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 55, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 60, 55 а (супермаркет), 47 (храм), 56 (Торговый центр Русская березка), 962 (ТЦ ЕВРОПА);
  • Песоченская 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;
  • Старое Село 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5;
  • Шереметьевская строение 8а (МАДОУ Детский сад № 38), 6, 8, 9, 9 корп.1, 10, 10 (ГБУ РО ГКБ № 11), 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12,12 к 4, 13,15.

С 9:30 до 14:40:

  • 1-й проезд Гагарина 7, 9, 12;
  • 1-я Железнодорожная с 24 по 52 (четная сторона, чсатный сектор) 54, 56, 60, 60а;
  • Гагарина 9, 11, 14, 14 корп.1, 16;
  • Татарская 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3,13, 13 корп.1, 15, 17;
  • Чернобаевская 1а, 4, 26.

С 09:30 до 15:30 по адресам:

  • Гагарина 9, 11, 29;
  • Семашко 3 (ГБУ РО ОКБ им. Н. А. Семашко), 14 (бизнес центр Панорама), 5 (аптека № 4), 2 (медучреждение);
  • ул. Спортивная 14 (ТЦ Самохвал), 25 (Рязанский областной суд), 19 (ГАУ РО СШОР ЦСК).