В Рязани массово отключат холодную воду 26 декабря

Информацию разместил «Водоканал». Причина отключения не называется.

Отмечается, что ресурса не будет c 10:00 до 12:00 по адресам:

Васильевская 1 (церковная лавка), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад № 21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ № 11), 16, 17, 23;20 (бизнес центр Триумф), 20к 1, 20к 2,18,22

Васильевский переулок 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад № 27), 9, 10;

Васильевский проезд 3, 4, 7 (МБОУ Школа № 75), 8;

Зубковой 21, 21 корп. 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а (МБОУ Школа № 51 Центр образования), 22а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 23, 23а (МАДОУ Детский сад № 149), 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 25, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 26 В (МБДОУ Детский сад № 7), 26, 26 корп.1, 26б (МБДОУ Детский сад № 157), 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 27 корп. 3 (ГБУ РО ГКБ № 11), 27 корп.3, 27 корп.4, 28, 28 корп.1, 29 (МБОУ Школа № 71), 29 корп.1, 30, 30 корп.2, 30 корп.3, 30 В, 30корп. 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 31а, 33, 30А (Спортивная школа Капитан);

Новоселов 34 корп.4, 42, 44, 45 корп.1, 46, 48, 48 корп.2, 48 корп.3, 50, 50 корп.1, 50 корп.2, 51, 53, 53 корп.1, 53 корп.3, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 55, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 60, 55 а (супермаркет), 47 (храм), 56 (Торговый центр Русская березка), 962 (ТЦ ЕВРОПА);

Песоченская 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;

Старое Село 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5;

Шереметьевская строение 8а (МАДОУ Детский сад № 38), 6, 8, 9, 9 корп.1, 10, 10 (ГБУ РО ГКБ № 11), 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12,12 к 4, 13,15.

С 9:30 до 14:40:

1-й проезд Гагарина 7, 9, 12;

1-я Железнодорожная с 24 по 52 (четная сторона, чсатный сектор) 54, 56, 60, 60а;

Гагарина 9, 11, 14, 14 корп.1, 16;

Татарская 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3,13, 13 корп.1, 15, 17;

Чернобаевская 1а, 4, 26.

С 09:30 до 15:30 по адресам: