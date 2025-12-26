Рязань
В Рязани ищут водителя Haval Jolion, из-за которого произошло ДТП
Утром 26 декабря на перекрестке улицы Ленинского Комсомола, 57/69 в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пользовательница в Telegram-канале «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

По словам участницы аварии, инцидент произошел в период с 8:49 до 8:55. Женщина ехала по главной дороге, когда на ее полосу слева перестроился автомобиль Haval Jolion. Чтобы избежать столкновения, она вывернула руль вправо и врезалась в столб.

Водитель Haval, как утверждает пострадавшая, не остановился и уехал с места происшествия, поскольку его автомобиль не получил видимых повреждений. Женщина сообщила, что намерена обратиться в полицию с заявлением.