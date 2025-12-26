В Рязани иномарка сбила двоих пенсионерок

Отмечается, что авария случилась в четверг, 25 декабря, вблизи дома № 71 по улице Есенина. 38-летняя женщина на «Рено» наехала на 74-х и 76-летнюю местных жительниц, по предварительной информации, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеховод доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.