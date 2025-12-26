В России зафиксировали всплеск заболевания мышиной лихорадкой

С января по октябрь 2025 года в России зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Заболевание выявлено в восьми федеральных округах и 54 регионах, при этом 86% случаев приходится на городских жителей.

