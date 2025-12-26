В России впервые назначили штраф за склонение к аборту

Рязань
Суд в Саранске назначил штраф в размере 5 тысяч рублей мужчине, признанному виновным в склонении к аборту. Это решение стало первым прецедентом в России по делам подобного рода. Дело возникло после того, как одна из женщин, узнав о своей беременности двойней, сообщила об этом отцу детей. В ответ мужчина предложил ей прервать беременность и даже выразил готовность оплатить аборт. Женщина отказалась от его предложения, прекратила отношения с ним и обратилась за помощью в юридическую и психологическую службы. В июле женщина родила двоих детей. В ходе разбирательств мужчина признал свою вину, однако на заседании суда начал отрицать факты склонения к аборту. Тем не менее, суд назначил административный штраф в размере 5 тысяч.

Суд в Саранске назначил штраф в размере 5 тысяч рублей мужчине, признанному виновным в склонении к аборту. Это решение стало первым прецедентом в России по делам подобного рода, как сообщает Telegram-канал благотворительного фонда «Женщины за жизнь».

По информации фонда, дело возникло после того, как одна из женщин, узнав о своей беременности двойней, сообщила об этом отцу детей. В ответ мужчина предложил ей прервать беременность и даже выразил готовность оплатить аборт. Женщина отказалась от его предложения, прекратила отношения с ним и обратилась за помощью в юридическую и психологическую службы.

В июле 2025 года женщина родила двоих детей. В ходе разбирательств мужчина признал свою вину, однако на заседании суда начал отрицать факты склонения к аборту. Тем не менее, суд учел все доказательства и назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как отмечает ТАСС, Мордовия стала первым регионом России, где ввели закон о запрете на склонение к абортам, который вступил в силу летом 2023 года. Позже к этому законодательству присоединились еще несколько регионов, включая Чувашию, Нижегородскую область и ряд других.