В России создали ИИ для быстрой диагностики предракового состояние желудка
В России создан инновационный цифровой патолог на основе ИИ, который диагностирует атрофический гастрит в 5 раз быстрее. Разработку представили специалисты компании «МедТех ИИ» — совместного предприятия «Билайна» и Сеченовского университета. Алгоритм анализирует микропрепараты слизистой желудка, с точностью до 96% определяя стадию и патологические зоны. Внедрение системы автоматизирует лабораторные исследования, ускоряя и делая диагностику более объективной. Это улучшит раннее выявление рака желудка. По словам директора Института клинической морфологии Татьяны Демурой, ранняя диагностика позволяет начать лечение вовремя и снизить риск онкологии, а при опухоли — удалить её на ранней стадии, спасая жизнь пациенту.

В России разработали инновационный цифровой патолог на основе искусственного интеллекта, который позволяет в пять раз быстрее диагностировать атрофический гастрит — предраковое состояние желудка. Об этом сообщили разработчики проекта, передали «Известия».

Алгоритм создала команда специалистов из компании «МедТех ИИ», являющейся совместным предприятием «Билайна» и Сеченовского университета. Система анализирует цифровые микропрепараты слизистой желудка, точно определяя стадию заболевания и выявляя патологические зоны с точностью до 96%.

По словам разработчиков, внедрение цифрового патолога способствует автоматизации лабораторных исследований, благодаря чему значительно повышается скорость и объективность диагностики. Это, в свою очередь, улучшает раннее выявление рака желудка.

Директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Татьяна Демура подчеркнула важность ранней диагностики, которая позволяет вовремя начать лечение и снизить риск развития онкологии. В случае формирования опухоли, ее можно удалить на самой ранней стадии, что может спасти жизнь пациенту.