В России создали ИИ для быстрой диагностики предракового состояние желудка

В России разработали инновационный цифровой патолог на основе искусственного интеллекта, который позволяет в пять раз быстрее диагностировать атрофический гастрит — предраковое состояние желудка. Об этом сообщили разработчики проекта, передали «Известия».
Алгоритм создала команда специалистов из компании «МедТех ИИ», являющейся совместным предприятием «Билайна» и Сеченовского университета. Система анализирует цифровые микропрепараты слизистой желудка, точно определяя стадию заболевания и выявляя патологические зоны с точностью до 96%.
По словам разработчиков, внедрение цифрового патолога способствует автоматизации лабораторных исследований, благодаря чему значительно повышается скорость и объективность диагностики. Это, в свою очередь, улучшает раннее выявление рака желудка.
Директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Татьяна Демура подчеркнула важность ранней диагностики, которая позволяет вовремя начать лечение и снизить риск развития онкологии. В случае формирования опухоли, ее можно удалить на самой ранней стадии, что может спасти жизнь пациенту.