В России родителей детей-инвалидов наделили дополнительной мерой защиты

В России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые освобождают родителей и опекунов детей-инвалидов от наказания в виде обязательных работ. Ранее такие граждане могли получить наказание в виде обязательных работ сроком от 60 до 480 часов, которые не учитывались в трудовом стаже. Теперь же освобождение от этого вида наказания распространяется на родителей и опекунов детей-инвалидов.

Закон, подготовленный правительством, приняла Госдума в начале декабря и подписал президент Владимир Путин 15 декабря.

Также закон устранил дискриминацию одиноких отцов, воспитывающих малолетних детей, подчеркивая равную ответственность обоих родителей за уход и воспитание ребенка. В Правительстве РФ отметили, что прежние нормы не учитывали эту равноправную ответственность, что и требовало законодательного исправления.