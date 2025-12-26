В России предложили учредить День разгрома армии Наполеона русскими войсками

Официально утвердить дату хотят на 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием Кутузова. Именно в этот день 1812 года остатки Великой французской армии после разгрома перешли реку Неман и покинули территорию Российской империи.