В России предложили освободить от налогов самозанятых родителей

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить от налогов самозанятых родителей, у которых есть дети до трех лет. Об этом он сообщил в письме, направленном министру финансов РФ Антону Силуанову, передает ТАСС. Слуцкий считает, что данная мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми и позволит родителям совмещать бизнес с заботой о ребенке. Он также отметил, что это может предотвратить уход самозанятых в теневой сектор и поддержать стабильность налоговой базы.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить от налогов самозанятых родителей, у которых есть дети до трех лет. Об этом он сообщил в письме, направленном министру финансов РФ Антону Силуанову, передает ТАСС.

Слуцкий считает, что данная мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми и позволит родителям совмещать бизнес с заботой о ребенке. Он также отметил, что это может предотвратить уход самозанятых в теневой сектор и поддержать стабильность налоговой базы.

Как отмечается в письме, в последние годы наблюдается рост числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей. По словам Слуцкого, многие женщины с маленькими детьми занимаются различными услугами на дому, мелким производством или торговлей через маркетплейсы, в то время как мужчины работают в сферах ремонта, технического обслуживания и перевозок.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что самозанятые и ИП с детьми до трех лет находятся в менее защищенном положении по сравнению с наемными работниками. «Они не имеют права на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и соответствующие социальные гарантии, одновременно сохраняя обязанность по уплате налогов и иных обязательных платежей, вне зависимости от фактического снижения доходов», — отметил он.