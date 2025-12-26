В России назвали месяцы 2026 года, которые определят исход конфликта на Украине

В России назвали месяцы 2026 года, которые определят исход конфликта на Украине. Об этом «Ленте. ру» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

