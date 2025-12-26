Рязань
Сотрудники лесного надзора и органы внутренних дел регулярно патрулируют леса и проводят дополнительные мероприятия по предотвращению вырубки деревьев. Кроме того, проверка законности заготовки и перевозки растений проходит на стационарных и мобильных постах ДПС. В минприроды напомнили, что за незаконную вырубку хвойных деревьев гражданам грозит штраф в размере от 500 до 4000 рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам — до 300 000 рублей. В случае причинения лесному фонду значительного ущерба грозит до семи лет тюрьмы.

В преддверии новогодних праздников в Рязанской области усилили охрану лесов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Сотрудники лесного надзора и органы внутренних дел регулярно патрулируют леса и проводят дополнительные мероприятия по предотвращению вырубки деревьев.

Кроме того, проверка законности заготовки и перевозки растений проходит на стационарных и мобильных постах ДПС.

В минприроды напомнили, что за незаконную вырубку хвойных деревьев гражданам грозит штраф в размере от 500 до 4000 рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам — до 300 000 рублей. В случае причинения лесному фонду значительного ущерба грозит до семи лет тюрьмы.

Фото взято с сайта минприроды по Рязанской области.