Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 78.80 / 78.50 26/12 12:40
Нал. EUR 92.47 / 92.97 26/12 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
2 часа назад
187
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
695
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
330
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю
Отмечается, что украинская армия потеряла до 9920 боевиков. ВС РФ освободили восемь населенных пунктов. Российские военные продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР. Средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 9920 боевиков.

ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.

Российские военные продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР.

Средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ.