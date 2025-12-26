В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 9920 боевиков.

ВС РФ освободили восемь населенных пунктов.

Российские военные продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР.

Средства ПВО сбили семь ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ.