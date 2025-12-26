В МЧС рассказали подробности пожара в Рязанской области

Отмечается, что ЧП случилось в среду, 24 декабря, в селе Роскино Пронского района. Огнём повреждён дом. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. Площадь пожара составила 169 кв. метров.