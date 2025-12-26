В Карелии мужчина задушил 22-летнюю девушку во время секса

По данным издания, в ночь на 22 декабря молодая компания отдыхала на квартире. 39-летний мужчина познакомился с 22-летней студенткой во время застолья. Между парой произошла интимная близость, в ходе которой девушка скончалась от асфиксии.

«Их пьянка длилась на протяжении пары дней. По поводу удушения во время секса — это позиция фигуранта. Он сказал на допросе, что жертва его сама об этом попросила. Как на самом деле разворачивались события, станет ясно в ходе расследования. Не исключено, что на там был не только алкоголь, но и что-то запрещенное», — рассказал «КП-Петербург» источник.