В Госдуме заявили, что в России не будут штрафовать за VPN

Власти России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он отметил, что эта тема «даже не обсуждается» на уровне правительства. Горелкин прокомментировал информацию о том, что в Дании рассматривают законопроект о штрафах за использование VPN, включая наказание за установку соответствующего ПО. Он подчеркнул, что в России ответственность за использование VPN возможна только в случае преступлений. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок. «Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — добавил депутат.