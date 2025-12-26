В Госдуме заявили, что в России не будут штрафовать за VPN

Рязань
Власти России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он отметил, что эта тема «даже не обсуждается» на уровне правительства. Горелкин прокомментировал информацию о том, что в Дании рассматривают законопроект о штрафах за использование VPN, включая наказание за установку соответствующего ПО. Он подчеркнул, что в России ответственность за использование VPN возможна только в случае преступлений. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок. «Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — добавил депутат.

Власти России не намерены вводить штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он отметил, что данная тема «даже не обсуждается» на уровне правительства.

Горелкин прокомментировал сообщения о том, что власти Дании рассматривают законодательную инициативу, которая может предусматривать штрафы за использование VPN. По его словам, в данном законопроекте предусмотрена возможность наказания «чуть ли не за сам факт установки на устройство» соответствующего программного обеспечения.

Депутат подчеркнул, что в России ответственность за использование VPN может наступить только в случае, если сервис используется для совершения преступлений. Он также добавил, что запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. «Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — заявил Горелкин.

