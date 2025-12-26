В Госдуме предложили освободить детей от домашних заданий во время праздников

В России школы должны гибко подходить к учебной нагрузке и не задавать домашние задания в последние дни перед Новым годом, заявил в беседе с ТАСС вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Если в три предновогодних учебных дня освободить от домашних заданий школьников, будут счастливы не только дети, но и родители, и учителя», — отметил депутат.

По его словам, педагогов также следует освободить от проверки домашних заданий и всей внеучебной работы, чтобы они могли провести время с семьями.

Чернышов подчеркнул, что решение об отмене заданий не должно приниматься «сверху», а исходить от директоров школ и учителей, которые лучше всего оценивают усталость учеников и настроение родителей в конце года.