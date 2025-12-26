В Госдуме отреагировали на предложение о шестидневной рабочей неделе

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что идея перехода на шестидневную рабочую неделю в комитете не рассматривается. Об этом сообщило РИА Новости.

Это заявление сделано в ответ на высказывания академика РАН Геннадия Онищенко, который предложил внедрить шестидневную рабочую неделю, утверждая, что это не окажет негативного влияния на здоровье граждан.

Нилов подчеркнул, что в комитете нет законопроекта, касающегося увеличения рабочей недели. Вместо этого обсуждаются инициативы о сокращении рабочего дня до 6 часов и уменьшении рабочей пятницы для отдельных категорий граждан, таких как многодетные родители и одинокие.

По мнению Нилова, введение шестидневной рабочей недели является чрезмерной нагрузкой для организма. Он отметил важность стремления к сокращению рабочего времени, чтобы люди могли больше времени уделять себе, своим близким и здоровью. Это, по его словам, будет способствовать улучшению демографической ситуации и снижению заболеваемости.