В Госдуме отреагировали на предложение о шестидневной рабочей неделе
По мнению Нилова, введение шестидневной рабочей недели является чрезмерной нагрузкой для организма. Он отметил важность стремления к сокращению рабочего времени, чтобы люди могли больше времени уделять себе, своим близким и здоровью. Это, по его словам, будет способствовать улучшению демографической ситуации и снижению заболеваемости.