В Госдуме обсудят закон о праве пострадавших в ЧС на дополнительный отпуск

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предоставляет пострадавшим в чрезвычайных ситуациях право на дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуск без сохранения заработной платы на срок до пяти дней. Этот документ уже доступен в электронной базе Госдумы, передает РИА Новости.

Как указано в пояснительной записке к проекту, изменения в Трудовой кодекс направлены на поддержку граждан, которые столкнулись с последствиями природных и техногенных катастроф. Дополнительный выходной и отпуск будут предоставляться при условии, что пострадавшие фактически проживают в зоне ЧС и понесли ущерб, включая утрату имущества.

Порядок и условия предоставления этих дней будут определены правительством. Предлагаемые изменения позволят работникам восстановить утраченные документы, воспользоваться мерами поддержки и создать приемлемые условия для жизни после чрезвычайной ситуации.