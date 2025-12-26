Рязань
В Госдуме обсудят закон о праве пострадавших в ЧС на дополнительный отпуск
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий пострадавшим в чрезвычайных ситуациях право на дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуск без сохранения заработной платы на срок до пяти дней. Документ доступен в электронной базе Госдумы, сообщает РИА Новости. Изменения в Трудовой кодекс направлены на поддержку граждан, столкнувшихся с последствиями природных и техногенных катастроф. Выходной и отпуск будут предоставляться при условии проживания в зоне ЧС и понесенного ущерба. Порядок и условия предоставления этих дней определит правительство. Изменения помогут работникам восстановить утраченные документы и улучшить условия жизни после ЧС.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предоставляет пострадавшим в чрезвычайных ситуациях право на дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуск без сохранения заработной платы на срок до пяти дней. Этот документ уже доступен в электронной базе Госдумы, передает РИА Новости.

Как указано в пояснительной записке к проекту, изменения в Трудовой кодекс направлены на поддержку граждан, которые столкнулись с последствиями природных и техногенных катастроф. Дополнительный выходной и отпуск будут предоставляться при условии, что пострадавшие фактически проживают в зоне ЧС и понесли ущерб, включая утрату имущества.

Порядок и условия предоставления этих дней будут определены правительством. Предлагаемые изменения позволят работникам восстановить утраченные документы, воспользоваться мерами поддержки и создать приемлемые условия для жизни после чрезвычайной ситуации.