В Госдуме исключили переход России на шестидневную рабочую неделю
Переход на шестидневку в России невозможен, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью «Ленте. ру». Она отметила, что мировой тренд сегодня — гуманизация труда и улучшение условий работы, а не их ухудшение.

«Говорить о шестидневке сегодня немыслимо. Трудовой кодекс предполагает 40-часовую рабочую неделю и 8-часовой рабочий день. Ухудшение условий ТК не предусмотрено», — пояснила Бессараб. По её словам, увеличение продолжительности рабочей недели негативно сказывается на здоровье, поэтому полноценный отдых работников крайне важен.

При этом депутат отметила, что более вероятным является сокращение рабочей недели или часов на добровольной основе в рамках экспериментов, хотя реальный переход на четырехдневку пока маловероятен.