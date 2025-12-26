В Госдуме доработают закон о втором высшем образовании для вдов участников СВО

В Госдуме планируют доработать законопроект о получении второго высшего образования для вдов и вдовцов участников СВО на бесплатной основе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в разговоре с «Думой ТВ». Он сообщил, что инициатива уже получила положительный отзыв от правительства. Вяткин отметил, что в ходе доработки законопроекта будет уделено внимание его эффективности и реальной обеспеченности со стороны системы высшего образования. Ожидается, что окончательные изменения будут внесены в весеннюю сессию.

