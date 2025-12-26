В ЦБ назвали сроки голосования по купюре в 500 рублей

Зампред ЦБ России Сергей Белов сообщил, что в 2026 году Банк России, скорее всего, объявит о сроках нового голосования по дизайну банкноты номиналом 500 рублей, передает РИА Новости. «По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже… Скорее всего, уже в новом году», — сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.

Ранее, 1 октября, Центробанк начал голосование по новому дизайну купюры номиналом 500 рублей, где участникам предлагалось выбрать символы для лицевой стороны из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной стороны из объектов Северо-Кавказского федерального округа. Однако голосование было отменено из-за зафиксированных попыток манипуляций с голосами.

Напомним, Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей.