Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
4 часа назад
235
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
745
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
334
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
436
В ЦБ назвали сроки голосования по купюре в 500 рублей
Зампред ЦБ России Сергей Белов сообщил, что в 2026 году Банк России, скорее всего, объявит о сроках нового голосования по дизайну банкноты номиналом 500 рублей, передает РИА Новости.

«По голосованию могу сказать, что мы сейчас как раз обсуждаем подходы к разработке новой банкноты. О дальнейших шагах мы сможем сообщить чуть позже… Скорее всего, уже в новом году», — сказал он на брифинге, посвященном обновленной банкноте номиналом 1000 рублей.

Ранее, 1 октября, Центробанк начал голосование по новому дизайну купюры номиналом 500 рублей, где участникам предлагалось выбрать символы для лицевой стороны из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной стороны из объектов Северо-Кавказского федерального округа. Однако голосование было отменено из-за зафиксированных попыток манипуляций с голосами.

Напомним, Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей.