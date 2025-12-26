ТАСС: ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса

ВСУ пытаются удержать эти «крупные хабы», перебрасывая туда «серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии».

ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

