Около автовокзала на улице Мервинской открыли движение транспорта

Аварийно-восстановительные работы завершены на канализационном коллекторе, расположенном по улице Мервинской. Произведена засыпка котлована, асфальтовое покрытие восстановлено. Отмечается, что общественный транспорт продолжает движение по своим маршрутам. Напомним, 1 декабря стало известно, что в Рязани затопило улицу Мервинскую. Позже сообщалось, что произошла коммунальная авария, проводился ремонт коллектора. Общественный транспорт двигался по измененной схеме.