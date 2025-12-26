Рязань
Скончался экс-замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко
В Москве на 57-м году жизни умер бывший замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко. Причиной смерти стала болезнь сердца. Садовенко начинал карьеру помощником Сергея Шойгу в МЧС, позже перешел в Минобороны, откуда ушел в отставку в мае 2024-го. Родился в 1969 году, выпускник Рязанского училища ВДВ и Академии госслужбы. За свою службу генерала наградили орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

В Москве на 57-м году жизни скончался бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение, смерть произошла 25 декабря из-за болезни сердца.

Юрий Садовенко много лет работал в тесном сотрудничестве с экс-министром обороны и нынешним секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Его карьера началась в 2002 году, когда он стал помощником Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В дальнейшем Садовенко занимал ключевые должности в аппарате губернатора Московской области и в Министерстве обороны России, куда пришел в начале 2013 года. Его освободили от должности в мае 2024 года.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире и окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Академию государственной службы при президенте. С 1990 по 1994 год он служил в Вооруженных силах и принимал участие в боевых действиях. За свою службу генерала наградили орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

Фото: Минобороны России