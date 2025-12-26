Синоптики сообщили, что Центральную Россию продолжит засыпать снегом

Отмечается, что в центре страны в ближайшие сутки выпадет свыше ¼ месячного объема влаги. Главный результат нынешнего вторжения — потепление. Но на погодные условия в конце 2025 года окажут влияние сразу два блокирующих антициклона. Температурный режим ожидается умеренно морозный, но сугробы продолжат расти. Ожидается каждодневный снег. Уже с завтрашнего дня показания термометров понизятся до −2…−5°, ко вторнику похолодание ещё усилится.

Синоптики сообщили, что Центральную Россию продолжит засыпать снегом. Об этом сообщают «Метеоновости».

