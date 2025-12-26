Рязанка отметила 90-летие

Рязань
В военное и послевоенное время проходили детство и юность Марии Филиной. Она всю свою жизнь прожила и проработала в селе Малый Студенец Сасовского округа. «А я и не думаю, что мне 90! Я все дела хочу делать, а дочка Лена мне не дает, переживает за меня. Но пока могу, что-то делать буду стараться не сдаваться!» — сказала Мария Филина. По ее словам, секрет долголетия — умение радоваться жизни при любых обстоятельствах.

Мария Филина из села Малый Студенец Сасовского округа отметила 90-летие. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В военное и послевоенное время проходили детство и юность Марии Филиной. Она всю свою жизнь прожила и проработала в селе.

«А я и не думаю, что мне 90! Я все дела хочу делать, а дочка Лена мне не дает, переживает за меня. Но пока могу что-то делать, буду стараться не сдаваться!» — сказала Мария Филина.

По ее словам, секрет долголетия — умение радоваться жизни при любых обстоятельствах.