Рязанец попросил знакомую купить сигареты и лишился денег

47-летний житель Новомичуринска попросил знакомую купить сигареты и лишился денег. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, в день получения пенсии 47-летний житель Новомичуринска решил устроить застолье и пригласил 45-летнюю знакомую. Когда закончились сигареты, мужчина попросил гостью сходить за ними в магазин и отдал ей банковскую карту.

Женщина вернулась и заметила, что хозяин дома спит. Утром, как сообщили в полиции, из-за состояния сильного опьянения мужчина забыл, что давал женщине карту, и посчитал, что потерял ее.

Злоумышленница начала тратить чужие деньги на свои нужды — спиртное и сигареты. Всего с карты потрачено 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на шесть лет.