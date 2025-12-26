Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
5 часов назад
308
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
11 часов назад
330
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
890
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
359
Рябков: план Киева радикально отличается от обсуждаемого с США
«Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали», — сказал Рябков. Он отметил, что Москва продолжает придерживаться трека переговоров, наметившегося во время саммита РФ и США на Аляске 15 августа. Без этого, по мнению дипломата, никакой договоренности быть не может.

