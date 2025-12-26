Рябков: план Киева радикально отличается от обсуждаемого с США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в программе «60 минут» на «России 1» заявил, что план Киева по урегулированию конфликта радикально отличается от обсуждаемого с США. Об этом 26 декабря сообщило РИА Новости.

«Этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали», — сказал Рябков.

Он отметил, что Москва продолжает придерживаться трека переговоров, наметившегося во время саммита РФ и США на Аляске 15 августа. Без этого, по мнению дипломата, никакой договоренности быть не может.