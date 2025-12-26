Россияне планируют потратить на Новый год около 60 тысяч рублей

В 2025 году средние расходы россиян на празднование Нового года составят 59 824 рубля, что ниже уровня 2024 года. Об этом сообщили аналитики ВЦИОМ.

Главной статьей расходов останется новогодний досуг: в среднем 25 242 рубля. На подарки планируется потратить 21 635 рублей, а на праздничный стол — 12 947 рублей. Все показатели снизились на 1-6% по сравнению с прошлым годом.

По данным опроса, россияне намерены проводить праздники преимущественно дома, навещать родственников, гулять на свежем воздухе и частично работать.